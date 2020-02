Le Xiaomi Mi Mix Alpha, un prototype de smartphone futuriste dont l’écran entoure littéralement tout l’appareil, est passé entre les mains expertes du Youtubeur Marques Brownlee, ce qui en soi permet de constater que ce concept-phone est déjà pleinement opérationnel. Tout aussi impressionnant (si ce n’est plus) qu’un smartphone pliable, le Mi Mix Alpha est recouvert quasi intégralement par une splendide dalle OLED. Le simple fait que le fond d’écran puisse s’animer au dos de l’appareil suffit à créer l’effet WOW! recherché, mais l’intérêt va bien au delà de la simple amélioration esthétique.



Ainsi, la zone arrière de l’écran affiche les notifications (il suffit de retourner l’appareil pour voir apparaitre les notifs) et autorise aussi la prise de selfies avec les principaux capteurs du Mix Alpha (dont un de 108 MPx !) ; il n’y a d’ailleurs pas de capteur photo en face avant. La tranche du Mix Alpha, recouverte elle aussi par l’écran, peut contenir des commandes tactiles (volume sonore, etc). Form factor oblige, le capteur d’empreintes est intégré dans la dalle et le son est diffusé via un système de vibrations.