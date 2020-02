GDC 2020 : Microsoft et Epic Games annulent leur présence

A l’instar de la Pax East, la GDC 2020 se vide de ses participants. Sony, Facebook/Oculus, Electronic Arts, Square Enix ainsi que Kojima Productions ont déjà fait l’impasse sur le salon, une liste qui se rallonge aujourd’hui avec les défections d’Epic Games (Fortnite) et de Microsoft. Sans surprise hélas, les deux sociétés pointent du doigt le coronavirus et les craintes sanitaires liées à l’épidémie.

L’annulation de Microsoft est d’autant plus regrettable que la firme de Redmond draine derrière elle toute les équipes développeurs des Xbox Game Studios, soit Ninja Theory, Double Fine, inXile, Compulsion, Rare, Obsidian, Mojang, 343 Industries, Turn 10 Studio, The Initiative, Playground Games, Lift London, The Coalition et Undead Labs. A quelques mois du lancement de la Next Gen, il ne sera donc pas possible de se rencarder sur les titres en préparation dans ces studios, sachant que nombre de ces jeux sont destinés au lineup de la Series X.

Microsoft prévoit tout de même d’organiser un streaming live au moment où se tiendra le salon, et quelque chose nous dit que l’on parlera encore de Xbox Series X. La GDC 2020 se tiendra du 16 au 20 mars prochains