Tales from the Loop : un beau trailer pour la série S.F d’Amazon

Inspirée de peintures numériques, Tales from the Loop est la prochaine série S.F d’Amazon, et c’est peu dire que le premier trailer est l’un des plus beaux que nous ayons vu… depuis très longtemps ! Mélangeant la structure des contes à un univers empruntant au fantastique et à la pure S.F, Tales from the Loop se présente comme une œuvre hybride, résultat de la collaboration croisée entre Nathaniel Halpern (scénariste et réalisatrice) et l’artiste suédois Simon Stålenhag (co-réalisateur, Directeur artistique). La série met en scène plusieurs individus vivant aux abords de The Loop, une machine fantastique qui rend l’impossible…. possible.

Chaque épisode portera sur l’un des protagonistes, les huit épisodes pouvant alors être vus comme un ensemble choral d’histoires à la fois distinctes et reliées entre elles. A ce sujet, la voix-off fournit un indice à la toute fin du teaser : « Tout le monde est connecté au Loop, d’une façon ou d’une autre ». Le casting est composé de Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona, The Town), Paul Schneider (Parks and Recreation), Daniel Zolghadri (Eighth Grade), Duncan Joiner (Waco) et Jonathan Pryce (The Two Popes, Game of Thrones). Les huit épisodes de Tales from the Loop seront visibles sur Amazon Prime Vidéo à partir du 3 avril 2020.