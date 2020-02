Final Fantasy VII Remake : aux Etats-Unis, il y aura des DLC… dans les barres chocolatées !

Final Fantasy VII Remake est bien parti pour être l’un des jeux évènements de l’année : graphismes somptueux, réorchestration vibrante de la BO (par le grand Nobuo Uematsu en personne), on y croit à fond ! Si Square Enix est encore capable de faire de grands jeux, il est tout aussi capable de pratiques commerciales pour le moins limites. Ainsi, on vient d’apprendre qu’aux Etats Unis, l’éditeur japonais a signé un contrat avec quelques vendeurs de barres chocolatées… pour planquer des codes de DLC dans les paquets de Crunch, BabyRuth et Butterfinger !

Get ready to take snacking and gaming to the next level with Butterfinger and @FinalFantasyVII Remake. Visit https://t.co/kpD4O2yysF to learn more about how you can Game Better with Butterfinger. *While supplies last* #GameWithButterfinger #FF7R pic.twitter.com/5Yoq5plexI

— Butterfinger (@Butterfinger) February 26, 2020