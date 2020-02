PAX East 2020 : CD Projekt RED et PUBG Corp. passent leur tour

En pleine crise du coronavirus, La PAX East 2020 continue de se vider de ses principaux exposants. Le salon de boston, l’un des 5 plus gros salons de JV dans le monde, vient d’enregistrer en quelques jours plusieurs défections de marque : Sony, Square Enix, Capcom ont annoncé il y a deux jours qu’ils ne se déplaceraient pas à Boston pour des raisons sanitaires, une liste qui continue de s’allonger aujourd’hui avec le retrait de CD Projekt Red (The Witcher) et de PUBG Corp.

Pour CD Red Projekt, la décision d’annulation a dû être d’autant plus simple à prendre qu’aucune démo de Cyberpunk 2077 n’était programmée lors du salon. Stephanie Bayer, la représentante du studio polonais, a été prévenue de l’annulation la veille de son départ pour Boston. Du côté de PUBG Corp., on ratisse large avec l’annonce de l’annulation de la PAX East et de la GDC 2020 (elle aussi désertée par les exposants). Malgré ces défections en cascade, la PAX East 2020 ouvrira bien ses portes à partir du 27 février.