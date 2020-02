Pax East, GDC 2020 : les éditeurs battent en retraite sous la menace du coronavirus

Cela commence à ressembler à une catastrophe annoncée, et l’on ne sait pas encore où tout cela va s’arrêter. L’épidémie de coronavirus fait trembler le monde… et l’industrie de la tech. Le secteur du jeu vidéo n’est pas épargné : les salons programmés en ce début d’année se vident de leurs participants ou sont carrément annulés à l’instar du TGS de Taipei. Sony avait déjà annoncé son retrait de la Pax East (qui début le 28 février), et ce sont désormais Capcom et Square Enix (pas du menu fretin donc) qui annoncent leur absence du salon Bostonien.

Les affaires ne semblent pas mieux engagées pour la GDC organisée à San Francisco du 16 au 20 mars. Sony, encore lui, ne participera pas à l’évènement, tout comme Facebook, Kojima Productions et surtout le géant américain Electronic Arts. A ce rythme, l’E3 pourrait lui aussi finir par être menacé, surtout si les prévisions de pandémie se confirment. Ces annulations en cascade interviennent lors d’une année clef pour le JV: c’est en effet cette année que seront commercialisées les consoles PS5 et Xbox Series X, ainsi que les jeux qui accompagneront leur lancement.