L’Europe veut que la batterie des smartphones puisse être facilement remplacée

La Commission européenne a les smartphones dans son viseur depuis un moment. Après avoir annoncé son intention d’avoir un chargeur unique, elle veut que les fabricants fassent le nécessaire pour faciliter le changement de batterie.

La durabilité semble être l’idée centrale de cette proposition, car un remplacement plus facile des batteries permettra aux personnes d’utiliser leurs smartphones plus longtemps, ce qui générera moins de déchets électroniques. Une ébauche de la proposition, qui a fuité, révèle que Frans Timmermans, vice-président du Green New Deal à la Commission européenne, la présentera à la mi-mars. L’Union européenne apportera sa touche finale à la proposition, qui imposera un plus grand recyclage des produits, la réutilisation des matières premières et une production plus durable.

Un autre argument avancé touche la garantie. Les Européens ont déjà le droit à deux ans (un an de garantie constructeur + un an de garantie revendeur), mais la proposition indique qu’elle pourrait être étendue pour que les constructeurs fassent davantage le nécessaire au niveau du service après-vente.

Enfin, l’Europe réfléchit à un système européen de collecte des vieux téléphones portables, des tablettes et des chargeurs, un recyclage plus poussé des matériaux d’emballage et limiter l’utilisation des microplastiques dans les produits et les emballages.