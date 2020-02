Transformers : premier trailer pour la série d’animation produite par Netflix

Netflix vient de dévoiler le tout premier trailer de sa série d’animation Transformers: War for Cybertron, une série entièrement réalisée en image de synthèse 3D. Malgré ces choix techniques sans surprise, le rendu 3D reste intéressant, principalement grâce à des textures qui font un peu penser à certaines illustrations de Comics. Le reste a l’air un peu plus classique mais bien dans l’esprit Transformers, c’est à dire des robots de combat géants qui se provoquent comme des gamins et règlent leur compte à grands coup de fusées de plusieurs mégatonnes. Entre les Autobots et les Decepticons, c’est un peu la guerre sans fin, le genre de confrontation virile qui peut exister entre des supporters du PSG et de l’OM. Espérons seulement que l’arc narratif ne se contentera pas d’aligner quelques transitions entre deux combats chorégraphiés comme des cinématiques de jeux vidéo. On notera enfin que cette série est la première d’une trilogie (trois saisons). Transformers: War for Cybertron sera disponible sur Netflix dans le courant de l’année.