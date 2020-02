Honor dévoile ses nouveaux smartphones, les Honor View 30 Pro et Honor 9X Pro

Comme annoncé, et malgré l’annulation du MWC 2020, Honor a tenu une conférence de presse à Barcelone afin de présenter ses nouvelles gammes de mobile. Le Honor 9X Pro est un smartphone moyen de gamme réellement bordless (le capteur avant 16 MPx est logé dans un tiroir motorisé) et équipé d’un écran IPS de 6,58 pouces à la résolution 2340 x 1080. Le Processeur est un Kirin 810 épaulé par 6 Go de RAM et la capacité de stockage culmine à 256 Go. On notera que le lecteur d’empreintes est situé sur la tranche de l’appareil (à l’instar de l’Honor 20 Pro). L’autonomie devrait être plutôt correcte grâce à une batterie de 4000 mAh. A l’arrière, on retrouve un désormais classique bloc photo à trois capteurs (48 MPx ouvrant à f/1.8, 8 MPx ultra grand angle f/2.4, et 2 MPx f/2.4 pour le calcul de la profondeur de champ). L’Honor 9X Pro sera proposé à la vente en France dès le mois de mars (livré avec Android 9, la mise à jour arrivera plus tard). Le prix est de 249 euros.

Le Honor View 30 Pro se positionne sur un créneau nettement plus « haut de gamme ». Ce mobile compatible 5G dispose d’un écran LCD 6,57 pouces Full HD+ avec un double capteur en poinçon (32 MPx grand angle f/2.0 + 8 MPx f/2.2). A l’intérieur, le processeur Kirin 990 assure les arrières et la puissance nécessaire, bien épaulé par 8 Go de RAM. La capacité de stockage est de 128 ou 256 Go selon les modèles et la batterie (Fast Charge 40W ou sans fil 27W) dispose d’une capacité de 4000 mAh, à l’instar du Honor 9X Pro. Comme sur le 9X Pro encore, le capteur d’empreintes a été positionné sur la tranche. Le bloc photo à l’arrière contient trois capteurs, soit un IMX600 de 40 MPx OIS ouvrant à f/1.6 (!), un 12 MPx ultra grand angle stabilisé sur 5 axes dédié à l’enregistrement vidéo et enfin un 8 MPx OIS f/2.4 pour les prises de vue au téléobjectif avec grossissement optique 3x, hybride 5x et numérique 30 x. Le Honor View 30 Pro sera disponible à la vente au mois de mars.