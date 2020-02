Netflix lance un top 10 des programmes les plus regardés, mis à jour quotidiennement

Vous ne savez pas quoi regarder sur Netflix ? Le service de streaming vous donne un coup de pouce en proposant désormais un top 10 des programmes les plus regardés par l’ensemble de ses utilisateurs. Ce top 10 est mis à jour quotidiennement et disponible directement sur Netflix.

« Cette nouvelle section, une ligne complète dotée de son propre design, vous permettra de savoir ce que regardent les autres abonnés dans votre pays. Elle sera actualisée toutes les 24 heures et son positionnement variera en fonction de la pertinence qu’auront les films et les séries pour vous chaque jour », annonce Netflix. En plus de cette liste globale des 10 titres les plus appréciés, vous pourrez aussi voir le top 10 des séries et le top 10 des films en cliquant respectivement sur les onglets Séries et Films.

Les séries et films de ces listes comporteront un pictogramme spécial top 10, quel que soit l’emplacement où ils apparaissent sur Netflix. Vous pourrez ainsi facilement découvrir les tendances actuelles, que vous naviguiez par genre ou dans votre liste personnelle pour trouver un titre à regarder, ou que vous recherchiez un film ou une série spécifique.

Exemple du pictogramme top 10 affiché en haut à droite d’une affiche

Cette nouveauté a d’abord été testée au Royaume-Uni et au Mexique, et ce pendant un peu plus de 6 mois. Là voilà maintenant disponible dans 90 nouveaux pays, dont la France.