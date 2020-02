Mate Xs : Huawei dévoile son nouveau smartphone pliable à 2 499€

Huawei a dévoilé un nouveau smartphone aujourd’hui : le Mate Xs. Il s’agit d’un modèle pliable vendu 2 499 euros. Il aurait dû être annoncé lors du Mobile World Congress, mais le salon a été annulé à cause du coronavirus, ce qui a poussé Huawei à faire son annonce via un direct sur YouTube.

Le Mate Xs embarque un écran OLED de 8 pouces une fois déplié (2 480 x 2 200 pixels), le processeur Kirin 990, 8 Go de RAM, 512 Go d’espace de stockage (extensible avec une carte Huawei NM), trois appareils photo (grand angle de 40 mégapixels + téléobjectif de 8 mégapixels + ultra grand angle de 16 mégapixels), un capteur d’empreintes sur la tranche, une batterie de 4 500 mAh (avec support de la Huawei SuperCharge à 55W), un port USB-C, support de la 5G, du Wi-Fi 5 (802.11ac) et du Bluetooth 5.0.

À l’instar des récents smartphones de Huawei, le Mate Xs tourne sous Android 10 avec la surcouche EMUI 10 mais n’embarque pas les services et applications de Google. Cela est dû à l’embargo américain. Pour rappel, les États-Unis affirment que Huawei fait de l’espionnage pour le compte de la Chine et interdisent les entreprises américaines de travailler avec lui. Google étant une entreprise américaine, ça coince.

Le Mate Xs sera disponible au prix de 2 499 euros à partir de mars et sera bel et bien disponible en Europe, contrairement au Mate X qui était réservé à la Chine.