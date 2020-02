The Witcher : le tournage de la saison 2 commence, de nouveaux personnages annoncés

C’est parti pour la saison 2 de The Witcher, la série sur Netflix. Le tournage a commencé au Royaume-Uni et 8 épisodes sont au programme. Netflix en profite pour annoncer l’arrivée de 7 nouveaux personnages.

Henry Cavill reprendra son rôle de Geralt de Rive, tout comme Anya Chalotra sera toujours Yennefer de Vengerberg, Freya Allan sera Ciri, et Joey Batey sera Jaskier. La troupe sera accompagnée par Yasen Atour en tant que Coen, Agnes Bjorn en tant que Vereena, Paul Bullion en tant que Lambert, Kristofer Hivju en tant que Nivellen, Thue Ersted Rasmussen en tant que Eskel, Aisha Fabienne Ross en tant que Lydia et Mecia Simson en tant que Francesca.

Stephen Surjik réalisera les épisodes 1 et 2, Sarah O’Gorman réalisera les épisodes 3 et 4, Ed Bazalgette s’occupera des épisodes 5 et 8 et Geeta Patel réalisera les épisodes 6 et 7.

« La réaction à la première saison de The Witcher a placé la barre très haut pour l’ajout de nouveaux talents pour la deuxième saison », a déclaré Lauren Schmidt Hissrich, la showrunneuse de la série. « Sophie Holland et son équipe de casting ont une fois de plus trouvé les meilleures personnes pour incarner ces personnages, et entre les mains de ces réalisateurs accomplis, nous sommes impatients de voir ces nouvelles histoires prendre vie », a-t-elle ajouté.

La deuxième saison de The Witcher sortira sur Netflix en 2021. Il n’y a pas de date plus précise pour l’instant.