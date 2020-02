Twitter signalera désormais les fake-news au marqueur orange

Les fake-news pullulent aujourd’hui sur la toile, et Twitter n’est bien sûr pas épargné par cette avalanche d' »infox » (contraction de info et intox). Ces fausses infos sont répandues sur toute l’étendue du spectre politique, des déclarations de Trump sur le climat ou les migrants en passant par les propos anti-sciences (et surtout anti-biologie) des « radfems » ou les chiffres sortis du chapeau de Bernie Sanders, « il n’y en a pas un pour rattraper l’autre » selon l’expression consacrée. La situation est bien sûr tout aussi critique sur les réseaux sociaux en France, et participe à empêcher tout débat serein un minimum basé sur des arguments rationnels. Face à cette situation de plus en plus sensible et parfois chaotique , Twitter a décidé d’employer les grands moyens alors que les Etats-Unis s’apprêtent à rentrer dans la période de pré-campagne présidentielle.

Le réseau social teste depuis plusieurs semaines un nouveau système de signalement des tweets « infox ». Ces derniers seront désormais « marqués par un cadre orange, ce qui permettra de distinguer d’un seul coup d’œil les tweets contenant des erreurs factuelles ou pire, de gros mensonges volontaires. Espérons tout de même que ce système n’épargnera réellement aucune tendance ou courant politique/activiste (comme les « postmodernistes » anti-science, très actifs ces derniers temps), les plus « nobles causes » étant parfois bien mal défendues sur les réseaux. Le marqueur orange anti-infox sera activé sur Twitter à partir du 5 mars.