Baby Yoda (The Mandalorian) : Hasbro dévoile un jouet-animatronique absolument craquant (vidéo)

Attention, avalanche de « cute » en prévision ! Hasbro vient de dévoiler un jouet-animatronique représentant « The Child » (aka Baby Yoda) tiré de la série Disney+ The Mandalorian, et c’est peu dire que l’on est emballé ! Après un buzz foudroyant sur la toile, Disney compte bien rentabiliser l’engouement pour le mini-moi de Yoda et de nombreux produits dérivés ont été dévoilés lors d’un évènement organisé à New-York. Le jouet le plus craquant est sans aucun doute ce Baby Yoda animé qui répond à la voix, ferme ses gros yeux ronds, bouge ses oreilles, et tend même le bras pour s’exercer à la Force ! Et bien sûr, le bambin-robot émet des petits sons mignons qui pourraient donner le goût du maternage à Rambo. Ce jouet sera disponible à la vente un peu plus tard dans l’année. Deux versions du jouet pourraient être proposées, dont une avec Baby Yoda dans son couffin futuriste (voir seconde vidéo). Le prix annoncé est de 60 dollars (modèle de base). Les petits et grands fans de Star Wars vont forcément adorer.