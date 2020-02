Twitter facilite la discussion avec la possibilité d’ajouter un tweet à ses anciens messages

Il y a du nouveau du côté des discussions sur Twitter. Le réseau social annonce qu’il est désormais possible d’ajouter un tweet à un autre tweet déjà publié pour que la discussion puisse se faire de façon logique.

À présent, vous pouvez publier et ajouter un Tweet à l'un de vos anciens Tweets, encore plus rapidement ! pic.twitter.com/1Z9xONY2Oq — Twitter France (@TwitterFrance) February 20, 2020

Au moment d’écrire un nouveau tweet, l’utilisateur peut faire un balayage vers le bas de son écran pour afficher le précédent tweet et toucher « Poursuivre la discussion ». Il peut également toucher les trois points juste à droite pour sélectionner un autre tweet déjà publié. Vient enfin le moment où il faut écrire le nouveau tweet et le publier. Le nouveau tweet sera alors rattaché au premier sur le compte et les abonnés verront les deux messages ensemble.

La nouveauté est en place dès maintenant sur l’application de Twitter, que ce soit sur iOS ou Android. Il semblerait que l’option ne soit pas encore disponible sur la version Web du réseau social, mais cela ne saurait tarder.