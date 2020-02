YouTube disponible sur le décodeur Orange et la Clé TV

Orange annonce aujourd’hui que ses clients avec une Livebox vont avoir accès à l’application de YouTube sur leur téléviseur. L’opérateur explique avoir passé un partenariat avec Google pour mettre en place YouTube.

À partir du 25 février, les clients Orange équipés d’un décodeur TV UHD ou d’une Clé TV v2 pourront accéder à l’ensemble des contenus gratuits proposés par YouTube, dont ceux disponibles en 4K. Grâce à la fonction Djingo de la télécommande vocale du décodeur TV UHD, les clients pourront rechercher à la voix des contenus YouTube depuis l’univers de la TV d’Orange. Et il est possible de restreindre l’usage de YouTube grâce au contrôle parental de la TV d’Orange.

Orange ne précise pas pour l’instant si l’application YouTube va soudainement apparaître le 25 février pour ses clients ou s’ils auront un moyen d’initier le téléchargement au niveau des réglages.

En parallèle, Orange a mis à jour son application TV sur iOS en modifiant l’interface pour un format plus classique avec une liste des chaînes. C’est plus simple d’usage pour le coup que l’ancien design qui avait des tuiles. On retrouve également une barre de navigation en bas de l’écran avec cinq boutons : TV, Replay, VOD, Boutique TV et Plus.

Ancien design vs nouveau design