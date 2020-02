Coronavirus : Sony annule sa participation à la PAX East 2020 (salon américain de jeu vidéo)

La PlayStation 5 n’est sans doute pas prête d’être dévoilée. Après l’E3, Sony annonce qu’il ne participera pas au salon américain PAX East 2020, et se justifie en invoquant l’épidémie de coronavirus : « Sony Interactive Entertainment a pris la décision d’annuler sa participation au salon PAX East de Boston cette année en raison de l’inquiétude grandissante liée au COVID-19. Nous estimons qu’il s’agit de l’option la plus prudente étant donné que la situation évolue quotidiennement. Nous sommes déçus d’annuler notre participation à cet événement mais la santé et la sûreté de notre main d’oeuvre mondiale est notre principale préoccupation. ».

Cette annonce est pour le moins une surprise : la PAX East est en effet un salon américain situé à Boston, loin donc des zones les plus touchées par l’épidémie. De plus, le fabricant devait profiter de sa présence au salon pour dévoiler de nouvelles phases de gameplay du prochain jeu AAA de la PS4, The Last of US II, et peut-être en dire un peu plus sur la PS5, dont on est sans nouvelles depuis plusieurs mois (hormis la blague du nouveau logo dévoilé en début d’année).

Même si Sony avance des explications sécuritaires et sanitaires, les vraies raisons sont sans doute à chercher du côté de l’approvisionnement de certains composants de la PS5, notamment de la RAM. Avec des usines chinoises au ralenti, « il n’y en aurait plus pour tout le monde » en quelque sorte, ce qui ferait mécaniquement augmenter le prix des composants… et donc de la PS5 elle-même. Si l’on en croit plusieurs sources, Sony ne saurait plus sur quel pied danser, au point de ne pas être encore tout à fait certain de la fiche technique finale de sa console. Dans ces conditions, impossible donc d’en dire plus sur la prochaine génération de PlayStation, alors même que l’on se rapproche déjà du mois de mars (et sachant que la PS5 sera commercialisée à la fin de l’année).