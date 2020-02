Oppo Find X2 : la fiche technique en fuite (8 Go de RAM, bloc photo à trois capteurs, etc.)

L‘Oppo Find X2 devait initialement être présenté en détail lors du MWC de Barcelone, mais l’annulation du salon (pour cause de coronavirus) a bien sûr changé la donne. La fébrilité se serait-elle emparée des équipes d’Oppo suite à cette annulation ? Toujours est-il que le site vietnamien d’Oppo a commis une belle boulette en publiant la fiche technique complète (ou presque) de l’Oppo Find X2. On sait donc que l’appareil embarquera un écran AMOLED de 6,5 pouces (les rumeurs indiquent un taux de rafraichissement de 120 Hz), 8 Go de RAM (pour épauler sans doute le Snapdragon 865), 256 Go de capacité de stockage, une batterie de 4065 mAh et un bloc photo à trois capteurs (48 MPx + 8 MPx + 13 MPx). Enfin, on remarque que cette fiche technique ne fournit pas d’indication concernant la compatibilité 5G. A noter qu’un second modèle de Find X2 équipé de 12 Go de RAM et d’un zoom numérique x60 devrait être disponible peu après la sortie du premier modèle. L’Oppo Find X2 devrait être commercialisé dans le courant du mois de mars.