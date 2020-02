L’Europe veut une intelligence artificielle « responsable », qui est maîtrisée par l’humain

Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a dévoilé aujourd’hui son envie d’avoir une intelligence artificielle présentée comme « responsable » et maîtrisée par l’humain.

L’exécutif européen a dévoilé un plan de bataille dans le secteur des données pour rattraper son retard sur les États-Unis et la Chine, grands gagnants pour l’instant de l’ère du numérique. Consciente d’être passée à côté de la première révolution d’Internet, qui a vu l’émergence des géants américains comme Google et Facebook, ou chinois comme Tencent, l’Union européenne tient désormais à jouer un rôle central dans la définition des règles et la promotion de ses propres champions.

Avec cet objectif en tête, la Commission européenne a présenté son « livre blanc » sur l’intelligence artificielle avec des pistes d’actions. « Nous voulons que l’application de ces nouvelles technologies soit digne de la confiance de nos citoyens (…) Nous encourageons une approche responsable de l’intelligence artificielle centrée sur l’homme », a déclaré Ursula von der Leyen lors d’un point presse. « L’intelligence artificielle n’est ni bonne ni mauvaise en soi : tout dépend du pourquoi et du comment elle est utilisée », a insisté la vice-présidente de la Commission, Margrethe Vestager. « Nous avons tout en Europe pour gagner la bataille des données » industrielles, au cœur de l’intelligence artificielle, a souligné le commissaire chargé de l’industrie, le Français Thierry Breton, lors du point de presse.

Après une consultation jusqu’au 19 mai de tous les acteurs — entreprises, syndicats, société civile, les gouvernements des 27 États membres —, elle espère faire des propositions législatives à la fin de l’année.