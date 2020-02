Dreams (PS4) : Media Molecule annonce que la compatibilité PSVR arrive bientôt

Dreams est de sortie depuis quelques jours sur PS4/PS4 Pro. Cette suite de création complète (non, ce n’est pas un jeu MEME si un jeu complet est livré avec), puissante, et finalement assez simple à aborder (votre serviteur y a passé plusieurs heures de son dernier week-end) s’annonce tout simplement comme une révolution (une vraie, pas le mot marketing bidon employé à tort et à travers dans les pubs). Tout un chacun peut désormais créer son propre jeu, son propre petit clip ou ses créations arty sans jamais toucher à la moindre ligne de code ! Cerise sur le pixel, la création est aussi possible via les PS Move, ce qui s’avère fort pratique au demeurant.

Reste tout de même une petite déception : Dreams aurait dû être compatible PSVR dès sa sortie, mais les contraintes de développement ont poussé Media Molecule à reporter cette fonction. Qu’à cela ne tienne puisque le studio vient d’annoncer que la mise à jour vers la VR était toujours en préparation et qu’il ne faudra pas (trop) attendre pour en profiter. Alex Evans, développeur chez Media Molecule, a confirmé l’info au journal Eurogamer : « La réalité virtuelle est en préparation et est presque terminée pour être honnête. Mais ce que nous allons faire, c’est que nous allons travailler en parallèle sur quelques points. Et la VR est la plus aboutie d’entre eux. » En d’autres termes, il sera bientôt possible de créer ses propres univers (de jeu ou de simple ballade)… et de rentrer « à l’intérieur » via le PlayStation VR. Le concepteur de Tron, bientôt, ce sera vous !