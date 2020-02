ConceptD OJO : Acer met un terme au développement de son casque VR Windows Mixed Reality

Acer a t-il encore un pied dans la VR ? Le fabricant a bien lancé il y a quelques années le OJO 500, un casque Windows Mixed Reality (VR/AR) sans grand relief, mais annonce brutalement aujourd’hui l’arrêt du projet ConceptD OJO, son successeur VR (toujours Windows Mixed Reality) doté d’écrans 2 160 x 2 160 pixels et d’un casque audio intégré (avec son audio à 360°). Interrogé par le site Roadtovr concernant l’avenir de ce casque VR, Acer n’a pas tardé à répondre par le biais de son porte parole, et le message est plutôt clair :« Nous avons décidé de mettre un terme au développement et à la production du casque ConceptD OJO ».

Acer ne fournit aucune explication concernant les causes de cette annulation, mais l’on peut supposer que le contexte hyperconcurrentiel ainsi que des ventes trustées par le PSVR et les casques Oculus (et par le Valve Index sur le très haut de gamme) n’ont pas incité Acer à tenter l’aventure. Reste encore une question : avec l’abandon du ConceptD OJO, Acer ne serait-il pas en train d’abandonner le marché VR sans tambours ni trompettes ?