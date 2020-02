Aquos R5G : Sharp lance son premier smartphone 5G, avec écran HDR+, Snapdragon 865, et bloc photo à 4 capteurs

Malgré une part de marché assez misérable sur le secteur mobile, Sharp tente de nouveau sa chance avec l’Aquos R5G, un smartphone très haut de gamme qui s’annonce comme le digne successeur de l’Aquos R3. Ce modèle écope du Snapdragon 865 épaulé par 12 Go de RAM, de 256 Go de capacité de stockage en UFS 3.0 (+ carte extensible micro SD) et d’un écran AMOLED 6,5 pouces QHD+, compatible Dolby Vision et 120 Hz ! Ce superbe écran couvre l’espace colorimétrique Adobe RGB. Le bloc photo comprend un capteur principal 12 MPx (OIS + EIS), un ultra grand-angle 48 MPx, un téléobjectif 12 MPx (OIS + EIS) et capteur 3D ToF (+ capteur 16 MPx à l’avant). Pas mal… Seul petit hic dans cet ensemble sans tâches, la batterie affiche une capacité de 3730 mAh, ce qui est assez loin des standards actuels sur un smartphone Android aussi haut de gamme. Sharp n’annonce encore aucun tarif, ce qui n’est pas très grave étant donné que le fabricant ne distribue pas ses smartphones en dehors du Japon.