Retour vers le futur : le deepfake impressionnant avec Robert Downey Jr. et Tom Holland (vidéo)

Et si Retour vers le futur devait être tourné aujourd’hui avec Tom Holland en tant que Marty McFly et Robert Downey Jr. en tant que Emmett Brown (Doc) ? C’est ce qu’a imaginé EZRyderX47 qui propose un résultat de qualité grâce au deepfake.

Les visages de Tom Holland et Robert Downey Jr. ont été incrustés sur ceux de Michael J. Fox et Christopher Lloyd dans la fameuse scène où Marty McFly et Doc se rendent dans l’école où George McFly et Lorraine Baines (les parents de Marty McFly qui ne sortent pas encore ensemble à ce moment) sont présents.

La vidéo a été postée le 14 février sur YouTube et recense déjà 3 millions de vues. Tout le monde est d’accord dans les commentaires où l’on retrouve beaucoup de félicitations et de compliments pour l’auteur du deepfake.

Pour rappel, le deepfake est une technique avancée pour prendre le visage d’une personne et le mettre sur celui de quelqu’un d’autre. Le deepfake a surtout fait parler de lui au départ avec la pornographie. Des personnes prenaient le visage d’actrices de cinéma ou de séries pour les mettre sur celui d’actrice porno en pleine action. Depuis, le deepfake est utilisé pour faire des montages comme celui avec Retour vers le futur.