TCL travaille sur un smartphone avec un double écran à slide

Les smartphones pliables sont la tendance du moment. Mais entre les soucis de durabilité de l’écran et une ergonomie pas encore optimisée pour ce type d’appareils, les Galaxy Fold, Mate X et autres Motorola Razr peinent encore à convaincre tout à fait. Le fabricant chinois TCL travaille sur un concept un peu plus « prudent », intermédiaire en quelque sorte : le smartphone avec un double écran… à slide !

Le leak d’un rendu 3D dévoile ainsi un smartphone à priori « classique », mais doté d’un second écran qui viendrait coulisser en dessous de l’écran principal pour finir par se juxtaposer à ce dernier ! Selon la source de CNET à l’origine du leak, TCL avait prévu de faire la démonstration de ce smartphone lors du MWC, mais l’annulation du salon a bien sûr changé la donne. Ce prototype à « double écran à slide » semble confirmer un changement de stratégie pour TCL : l’an dernier à la même époque, le fabricant avait présenté un smartphone à écran pliable.