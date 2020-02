Galaxy Z Flip : l’écran en verre ultra fin se raye très facilement

« Équipé d’un verre ultra fin à technologie propriétaire, le Galaxy Z Flip est le seul smartphone pliable qui propose le confort d’un écran en verre », indique Samsung sur son site. En comparaison, les autres smartphones pliables ont un écran en plastique. Celui de Samsung devrait donc bien résister aux chocs et rayures. Cela n’est pas le cas toutefois comme le montre JerryRigEverything.

Son célèbre test avec 10 niveaux montre que des rayures apparaissent dès le niveau 2, alors qu’un écran en verre n’est censé en avoir qu’à partir du niveau 5 ou du niveau 6. Les autres smartphones « classiques » atteignent justement ce niveau. Le Galaxy Z Flip s’en sort donc très mal pour un écran en verre et Samsung a tenu à réagir à ce sujet.

« Le Galaxy Z Flip est équipé d’un écran Infinity Flex avec du verre ultra fin (UTG) de Samsung pour offrir un look élégant et de qualité supérieure et offrir une expérience visuelle immersive. La technologie UTG de Samsung, première du genre, est différente des autres appareils Galaxy. Bien que l’écran se plie, il doit être manipulé avec précaution. De plus, le Galaxy Z Flip possède une couche protectrice sur le dessus de l’UTG, similaire à celle du Galaxy Fold ».