Ericsson serait leader sur la 5G… selon Ericsson

Ericsson avait vu grand pour le MWC de Barcelone. L’équipementier réseau européen prévoyait en effet une Keynote hors norme, la plus imposante de son histoire, et ce pour une raison simple : Ericsson dominerait le marché des infrastructures 5G depuis le Q4 2019. Suite à l’annulation du salon pour cause de coronavirus, le groupe suédois a finalement organisé une conférence de presse aujourd’hui à Londres pour affirmer haut et fort qu’il était bien le nouveau patron de la 5G dans le monde : « Nous avons déployé 24 réseaux à travers le monde. Nous avons été les premiers à déployer des réseaux sur quatre continents. Donc pour nous, il est difficile de voir qui que ce soit devant nous actuellement … Nous pensons que nous avons un portefeuille compétitif qui est au même niveau ou en avance sur nos concurrents » a déclaré enthousiaste Fredrik Jejdling, le vice-président exécutif d’Ericsson.

L’accumulation d’accusations et de soupçons d’espionnage a fini par faire de Huawei un quasi pestiféré sur le marché européen de la 5G. Plusieurs gros clients se sont désistés et Huawei a été interdit de certains appels d’offre, ce qui a abouti à une situation délétère dont ont largement profité les concurrent directs du géant asiatique. Ainsi, à la fin de l’année 2019, Huawei avait signé 50 contrats commerciaux en lien avec la 5G, contre 63 contrats pour Nokia, et 79 pour Ericsson ! Il y a deux ans à peine, Huawei semblait encore promis à un avenir dorée sur tranche, avec une position de leader sur le marché du réseau mobile et sans doute une place de numéro un mondial à venir sur le marché du smartphone. 2020 est bien différent…