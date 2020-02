Sony travaillerait bien sur une nouvelle version du PlayStation VR

Les affaires sérieuses reprennent : la PS5 est en approche (reste à savoir à quel prix), et un nouveau modèle de PlayStation VR serait bien dans les cartons si l’on en croit les bonnes sources de Bloomberg. L’information est d’autant plus importante que le PSVR semble aujourd’hui dans une bulle d’indifférence, boudé à la fois part les studios (projets annulés ou reportés sur PCVR/Oculus Quest) et part Sony, ce dernier ne communiquant presque plus sur son casque VR hormis par le biais de trailers pour les rares jeux PSVR « potables » à venir (c’est dire s’il n’y a pas grand chose à se mettre sous la dent).

Le PSVR actuel sera compatible avec la PS5, mais face à la concurrence de l’Oculus Quest, Sony n’a sans doute pas intérêt à en rester là

Bloomberg croit donc savoir qu’un nouveau casque est en préparation, mais ne peut pas préciser s’il s’agira bien d’une réelle version « PSVR 2 » avec des specs largement revues à la hausse (définition, champ de vision, manettes), ou d’une simple révision du casque PSVR actuel, comme cela a déjà été le cas avec le lancement du CUH-ZVR2. Peut-être Sony limitera t-il ses efforts sur de nouveaux PS Move, qui sont aujourd’hui LE gros point faible du PSVR (pas de joystick intégré, ergonomie pas optimale).