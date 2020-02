Xiaomi dévoile les Mi 10 et Mi 10 Pro : Snapdragon 865, capteur 108 MPx et des écrans très lumineux

Xiaomi a enfin dévoilé ses nouveaux flagships haut de gamme, les Mi 10 et Mi 10 Pro. Et comme attendu, les spécifications sont impressionnantes. Les deux modèles sont équipés d’un écran AMOLED de 6,67 pouces fonctionnant à la fréquence de 90 Hz (pour l’affichage) et compatibles HDR+. La partie tactile de l’écran fonctionne même à 180 Hz, ce qui devrait assurer un niveau de réactivité sans égal. Ces écrans devraient aussi être les plus lumineux du marché, avec 1120 nits pour le Mi 10 et 1200 nits pour le Mi 10 Pro.

Sans surprise encore, les Mi 10/Pro sont « motorisés » par le Snapdragon 865 de Qualcomm épaulé par 8 à 12 Go de RAM. La capacité de stockage s’échelonne de 128 à 512 Go (en UFS 3.0) et bien entendu, le compatibilité 5G est assurée. Du côté de l’autonomie, Xiaomi ne lésine pas sur les capacités puisque la batterie culmine à 4 780 mAh, avec bien sûr la charge à 30 W + 10 W en induction pour le Mi 10 et 50 W + 30 W en induction pour le Mi 10 Pro. La charge inversée est disponible (10W).

Du côté des capteurs photo, le Mi 10 bénéficie une nouvelle fois du 108 MPx (ƒ/1,7, 1/1,33″ stabilisé) avec en sus un grand-angle 13 MPx (ƒ/2,4), un capteur macro 2 MPx (ƒ/2,4) et un autre capteur de profondeur de 2 MPx. Sur le Mi 10 Pro, le capteur 108 MPx a droit à huit lentilles, sans compter un ultra grand angle de 20 MPx (ƒ/2,2), un téléobjectif de 12 MPx (ƒ/2,0) et un autre téléobjectif de 8 MPx avec zoom hybride 10X + stabilisation optique (OIS).

Les tarifs de ces deux appareils sont respectivement de 530 euros environ (en conversion yuans-euro) pour le Mi 10 équipé de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et jusqu’à 620 euros environ pour le même modèle doté de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le Mi 10 Pro démarre à 660 euros environ en 8 Go de RAM et 256 Go de stockage et culmine à près de 800 euros pour le modèle équipé de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le Mi 10 sera mis en vente dès demain en Chine, et dès le 18 février pour le Mi 10 Pro. Xiaomi n’a encore confirmé aucune date de lancement en Europe