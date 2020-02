7 millions d’exemplaires pour RE7 (et sept impressionnant)

Les dirigeants de Capcom peuvent avoir le sourire. Le studio japonais a fait fort sur cette génération de consoles, entre un Street Fighter V surdominant la catégorie des jeux de baston, un Resident Evil 7 qui reste l’une des très grosses références du PSVR (et un excellent jeu d’avanture-horreur dans l’absolu), un remake du célèbre RE2 qui explose les charts, et un Monster Hunter World qui caracole à plus de 18 millions d’exemplaires (en comptant l’extension Iceborn).

Le studio a publié ses chiffres de ventes de jeux dans la foulée de ses résultats financiers (pour le Q4), et c’est une orgie de « millions d’exemplaires » écoulés. Le score le plus symbolique est celui de Resident Evil VII, qui atteint les 7 millions d’exemplaires (et 200 000 ventes encore lors du Q4) ! Les joueurs PC ont beau pester contre l’absence du patch VR qui était promis à l’origine, ce RE7 revu et corrigé à la première personne a réalisé un véritable carton. Le remake de RE2 fait encore mieux : le jeu s’est déjà écoulé à 5,8 millions d’exemplaires (+1,1 million lors du Q4) alors qu’il est sorti plusieurs années après RE7. Ces chiffres records permettent à la franchise Resident Evil de s’approcher des 100 millions d’exemplaires (95 millions). Le succès actuel de RE2 et le prochain remake de RE3 suffiront à franchir cette barre symbolique.

Du côté de Devil May Cry, c’est un peu moins flamboyant, mais pas honteux pour autant. Le 5ème opus de la franchise s’est écoulé à 3 millions d’exemplaires. Enfin, Street Fighter V passe le cap des 4 millions d’exemplaires. Sur cette génération de consoles (PS4/Xbox One), Capcom a écoulé près de 40 millions de titres toutes franchises confondues.