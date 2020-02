L’espionnage par Huawei dure depuis plus de 10 ans, affirment les États-Unis

Les États-Unis le martèlent : Huawei espionne tout le monde grâce à son infrastructure réseau utilisée chez de nombreux opérateurs dans le monde. Le gouvernent américain évoque la présence d’une backdoor (porte dérobée) pour collecter les informations.

Selon le Wall Street Journal, cette information était confidentielle jusqu’à la fin de 2019 et les États-Unis l’ont partagée avec les pays alliés, dont l’Allemagne et le Royaume-Uni, qui s’appuient sur l’infrastructure de Huawei aujourd’hui pour les dissuader de continuer, surtout pour le futur avec la 5G.

Les backdoors auraient été insérées dans des équipements d’opérateurs dédiés aux forces de l’ordre, comme des stations de base, des antennes et du matériel de commutation. Les responsables américains affirment que ces équipements ont été délibérément conçus de cette façon par Huawei pour faciliter l’accès à distance, et ce depuis plus d’une décennie.

Huawei a déjà réfuté toutes les accusations le concernant en rapport avec l’espionnage qu’il ferait pour le compte de la Chine et il continue aujourd’hui. « Huawei n’a jamais fait et ne fera jamais rien qui puisse compromettre ou mettre en danger la sécurité des réseaux et des données de ses clients. Nous rejetons catégoriquement ces dernières allégations. Une fois de plus, des accusations sans fondement sont répétées sans fournir aucune preuve concrète », indique le constructeur chinois. Il ajoute qu’aucun employé de Huawei n’a accès aux équipements réseau sans le feu vert des opérateurs.