Paper Beast pourrait bien être la grosse sensation PSVR de ce premier trimestre. Conçu par le génial Eric Chahi (Another World, c’est lui), Paper Beast se présente comme un univers émergeant et onirique peuplé de créatures étranges. Le jeu semble avant tout avoir été pensé pour la découverte : le joueur devra ainsi tâtonner, expérimenter afin de mettre à jour la multitude d’interactions possibles avec l’environnement et les bizarres bestioles (qui semblent en effet faites de papier). Mais il y a mieux encore, et c’est une belle surprise : Paper Beast contiendra un mode Sandbox (bac-à-sable) dans lequel le joueur pourra créer son propre micro-univers avec les différentes éléments du jeu, à l’instar d’un « god game » presque classique.

Il sera ainsi de terraformer l’environnement, d’y placer les créatures de son choix, et une nouvelle fois d’expérimenter. Eric Chahi nous promet des surprises, des conséquences « non prévues » et totalement émergeantes, comme si cet univers en VR était vraiment doté d’une vie propre. Paper Beast doit toujours sortir en exclusivité sur PS4 avant la fin du trimestre en cours, et on a hâte. Vraiment.