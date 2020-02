Nokia annonce qu’il ne participera pas au MWC 2020 : l’annulation du salon semble désormais inéluctable

Nokia, ex-numéro un mondial de la téléphonie mobile et poids lourd actuel des infrastructures réseau 4G et 5G en Europe, vient d’annoncer qu’il annulait sa participation au MWC de Barcelone. Le géant finlandais justifie sa décision en invoquant bien sûr les risques sanitaires liés au coronavirus. Le coup est rude, d’autant plus que l’équipementier Ericsson sera lui aussi absent du salon. Nokia était l’un des fabricants iconiques du MWC, et son absence a de fortes chances de sceller le sort d’un MWC 2020 marqué par les défections en cascade : Samsung, Nvidia, Intel, Vivo, LG, Amazon, Ericsson, Intel, NTT Docomo, Mediatek, Sony ou bien encore ZTE ont déjà annoncé qu’ils passaient leur tour.

We cancel participation at MWC 2020 in Barcelona #MWC20 https://t.co/WcJhY68Npr — Nokia (@nokia) February 12, 2020

Le comité du GSMA doit se tenir en urgence vendredi 14 février afin de décider si l’édition 2020 MWC peut encore être maintenue. Forcément, la défection de Nokia sera dans toutes les têtes…