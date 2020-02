MWC : Huawei confirme sa présence au salon, et la présentation du Mate Xs (pliable)

Alors que l’édition 2020 du MWC pourrait bien ne pas se tenir à cause du coronavirus (une première depuis sa création), Huawei est bien décidé à profiter de la défection des poids lourds de la tech (Samsung, Intel, Amazon, Facebook, Microsoft, Nvidia etc.). Le géant asiatique vient de confirmer sa présence au salon, et le « carton » d’invitation ne laisse guère de doutes concernant l’un des appareils qui sera présenté lors de cette Keynote. Le Mate Xs, nouveau smartphone pliable de Huawei, devrait être l’une des stars de la conférence de Huawei (si le MWC se tient bien à la date prévue). L’illustration sur l’invit montre aussi des écouteurs sans fils, une smartwatch, un casque VR, des appareils pour la voiture (si, si) et d’autres appareils non identifiés.

La venue de Huawei dans un contexte aussi « sensible » pourrait avoir des causes économiques. Les ventes du fabricant ont chuté lors du quatrième trimestre (Apple est repassé en tête, et de beaucoup), et ce pour une raison évidente : plus aucun smartphone Huawei ne peut être proposé à la vente avec les apps/services Google préinstallées (et il n’est pas possible de les installer par la suite). Avec le MWC, Huawei bénéficierait donc d’une caisse de résonnance idéale (les concurrents ne seront pas là) pour parler de ses nouveautés et attiser l’intérêt des clients potentiels.