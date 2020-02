Samsung présente les Galaxy Buds+ : ses nouveaux écouteurs avec une bonne autonomie

En plus des Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra et du Galaxy Z Flip, Samsung a annoncé ce soir une nouvelle paire d’écouteurs sans fil. Il s’agit des Galaxy Buds+.

Caractéristiques

Les Galaxy Buds+ ont exactement les mêmes dimensions que les Galaxy Buds, mais le poids est différent : 6,3 g contre 5,6 g pour les anciens. L’autonomie est bien meilleure pour les Galaxy Buds+ avec 11 heures annoncées avec une seule charge, contre 6 heures pour les Galaxy Buds. En utilisant le boîtier pour effectuer une recharge, il sera possible de tenir 22 heures contre 13 heures auparavant. Sacré gain donc d’une génération à l’autre. Et toujours en rapport avec l’autonomie, 3 minutes de charge à l’aide du port USB-C suffisent pour tenir une heure en lecture audio.

Samsung ajoute que les Galaxy Buds+ bénéficient du son signature AKG. Ils sont équipés de deux haut-parleurs dynamiques et de trois micros qui garantissent un son clair lors des conversations téléphoniques. De plus, ils sont compatibles avec iOS, en plus d’Android, et ont même le droit à une application dédiée sur iPhone pour faire divers réglages sonores.

Date de sortie

Samsung proposera ses écouteurs à partir du 14 février.

Prix

En France, les Galaxy Buds+ seront disponibles pour 169 euros en trois coloris : noir, bleu et blanc.