Outriders (Square Enix) : un stream et un trailer pour le jeu crossgen PS4-Xbox One / PS5-Xbox Series X

Attention devant ! Square Enix vient de dévoiler un nouveau trailer de son RPG-shooter Outriders, un titre qui sera sans doute l’un des premiers jeux cross-gen, ce qui signifie qu’il sortira aussi bien sur la gen actuelle (PS4/Xbox One) que sur les prochaines consoles (PS5/Xbox Series X). Rappelons que dans Outriders, une humanité à la dérive tente de survivre sur une nouvelle planète (très inhospitalière) baptisée Enoch. Les graphismes du trailer pourraient être représentatifs de la qualité finale sur next-gen, ce qui peut se résumer ainsi : ça claque. Et ce n’est pas tout, car Square Enix nous annonce aussi qu’un Stream-Live consacré au jeu se tiendra le 13 février prochain sur la chaîne Twitch de Square (à 21 heure). Square ne précise pas si on aura droit à du gameplay, à priori, sur Twitch, ça devrait être ça… La sortie d’Outriders est programmée à la fin de l’année, et franchement, on a hâte.