Maveric : Airbus dévoile son prototype fonctionnel d’avion futuriste

Les avions du futur (proche) ne ressembleront vraiment pas au appareils actuels. Lors du salon aéronautique de Singapour, Airbus a dévoilé le Maveric, une « aile volante » au look futuriste dont la principale caractéristique – hormis un look général digne de la S.F – est la position singulière des réacteurs (au dessus et à l’arrière de l’aile). Ce premier prototype est déjà opérationnel puisque des vols d’essais ont déjà lieu en France depuis près de 8 mois. Ces vols d’essais devraient se poursuivre jusqu’au mois de juin de cette année.

Le Maveric fait 3,2 mètres d’envergure pour une longueur de 2 mètres (il s’agit de la taille du prototype démonstrateur, le modèle final aura des dimensions beaucoup plus imposantes), et son design « d’un seul bloc » diminuerait de beaucoup sa dépense énergétique. A distance parcourue équivalente, le Maveric consommerait ainsi 20% de carburant en moins qu’un avion « traditionnel », de quoi sensiblement améliorer l’empreinte carbone du plus polluant des moyens de transport. Selon les projections d’Airbus, le Maveric pourrait rentrer service en 2035.