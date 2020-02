Birds of Prey : le film autour de Harley Quinn change de titre à cause de l’échec au box-office

La situation est délicate pour Birds of Prey. Le film autour de Harley Quinn n’a pas été un réel succès au box-office, ce qui a poussé Warner Bros à changer le titre. Le film s’appelle désormais Harley Quinn : Birds or Prey, au lieu de Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn. Le changement est déjà en place dans les cinémas américains.

Le film a débuté avec 33,2 millions de dollars de recettes lors du premier week-end aux États-Unis. Le film était attendu pour être autour de 50-55 millions de dollars au lancement. Birds of Prey est ainsi devenu le pire lancement pour un film du DCEU outre-Atlantique.

Pourquoi cet échec ? Le film Suicide Squad, dans lequel le personnage de Harley Quinn est apparu à l’écran, a été très critiqué par les spectateurs. Ils ont été plus que déçus du résultat et beaucoup d’entre eux n’ont probablement pas envie de l’être une nouvelle fois avec un personnage présenté dans le film. En outre, Birds of Prey est interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis, ce qui met tous les jeunes de côté. Tout film interdit aux moins de 17 ans ne connaît pas un flop cependant. La preuve avec Joker qui a dépassé le milliard de dollars de recettes.

Vient enfin le titre d’origine qui se veut à rallonge. La mention à Harley Quinn était à la toute fin. Warner Bros préfère maintenant le mettre au début, sachant que le personne joué par Margot Robbie est plus connu que le Birds of Prey.