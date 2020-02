Oscars 2020 : Netflix rate encore le coche

Des productions à très gros budget, des réalisateurs de renom, un marketing somptuaire piloté par Lisa Taback la « faiseuse d’Oscars », une monumentale campagne de lobbying, et au final… un échec cuisant. Tout comme aux derniers Golden Globes ou aux Bafta, Netflix est reparti de la 92ème cérémonie des Oscars les bras presque vides. Le géant du SVoD croyait avoir fait le plus dur l’an dernier en plaçant Roma d’Alfonso Cuaron dans 10 catégories de prix, dont celles du meilleur film et du meilleur réalisateur ; ce coup d’approche ne se sera pas concrétisé cette année, malgré un budget marketing évalué à 100 millions de dollars pour les seuls films The Irishman et Marriage Story (avec Adam Driver et Scarlett Johansson en vedettes).

Le dernier film de Martin Scorsese semblait d’autant plus « oscarisable » qu’il affiche une pléiade d’acteurs de renom (Al Pacino, Robert de Niro, Joe Pesci). Au final, le seul prix d’importance glané par Netflix est l’Oscar du Meilleur Second Rôle Féminin attribué à Laura Dern (Marriage Story). Au vu des investissements et des efforts fournis, il devient difficile de ne pas parler de fiasco.

Mais pourquoi ces échecs répétés ? L’insuccès de Netflix dans les grandes compétitions cinématographiques tient peut-être aussi à la défiance naturelle de l’institution du 7ème art vis à vis des acteurs du numérique. Netflix a certes rejoint la Motion Picture Association of America, mais il n’est toujours pas considéré comme faisant partie du « sérail », sans compter que son modèle économique fait encore peur aux studios « historiques ». Reste donc à savoir si cette situation va perdurer ou si au contraire Netflix va continuer à brûler les milliards de dollars sans obtenir en retour la reconnaissance de ses pairs…