La startup française Lynx dévoile le tout premier casque autonome de réalité mixte (MR)

Conçu par la startup parisienne LYNX, le LYNX-R1 est le tout premier casque de réalité mixte (ou MR, pour Mixed Reality) totalement autonome (sans fil ou connexion à un PC externe. Ce casque 6ToF (6 degrés de liberté) est aussi le premier à intégrer le Snapdragon Qualcomm XR2, un processeur mobile ultra-puissant pensé avant tout pour les appareils AR/VR. Lynx annonce d’ailleurs des performances globalement doublées par rapport au premier prototype présenté l’an dernier (le neural engine bénéficie même de perfs multipliées par 11)… et par rapport à l’Oculus Quest (qui ne propose qu’un simple Snapdragon 835).



La partie affichage est assurée par deux écrans LCD de 1600×1600 (ce qui est à priori en deçà des meilleurs casques AR/VR), mais Lynx promet que la nouvelle génération d’optiques (4 prismes catadioptres) donne des résultats bien au dessus de la concurrence en terme de clarté, sans oublier que le casque est proposé en standard avec une technologie de suivi des mouvements des yeux (eye-tracking). Le champ de vision se limite à 90°, ce qui est faible pour un casque VR, mais très pour un casque AR (sachant que la partie AR profitera du même champ de vision). Enfin, le LYNX-XR1 dispose de la technologie « video-see-through », à l’instar de casques de réalité mixtes vendus bien plus chers (comme le HoloLens 2 ou le Varjo XR-1) et de la reconnaissance des mains comme moyen de contrôle (pas de contrôleurs physiques ici).



Le téléchargement d’applications (à distance donc) s’effectue soit par Wi-Fi, soit via la puce 5G du Snapdragon. Enfin, l’autonomie ne dépasserait pas 2 heures. Ce casque MR prometteur est conçu pour une clientèle exclusivement professionnelle… pour le moment. L’hôpital Bichat utilise d’ailleurs un prototype de ce casque depuis près d’un an. Le prix est fixé à 1500 euros, et les précommandes sont ouvertes sur le site du fabricant.