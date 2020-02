Galaxy Z Flip : Samsung dévoile son smartphone pliable lors des Oscars, avant même son annonce

Les spectateurs qui ont regardé la cérémonie des Oscars cette nuit ont pu découvrir le Galaxy Z Flip de Samsung… alors qu’il n’est même pas encore officiel. Samsung a en effet diffusé une publicité à la télévision.

Samsung just showed off its new Fold during an Oscars commercial. That’s one way to announce something. pic.twitter.com/rtSJ3jvkif — Mark Gurman (@markgurman) February 10, 2020

La publicité, qui joue en fond la musique Comic Strip de Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot, dévoile le smartphone en mode plié et déplié qui rappelle toujours le design de la Game Boy Advance SP de Nintendo. Sans surprise, Samsung a beaucoup misé sur le design et a notamment montré quelques possibilités avec le smartphone en mode semi-plié. La réclame se termine avec le slogan « Changer la forme de l’avenir », suivi de la mention à l’Unpacked, à savoir la conférence de Samsung qui a lieu demain et qui sera l’occasion de découvrir les Galaxy S20. Bien évidemment, le Galaxy Z Flip sera aussi de la partie et dévoilé officiellement avec tous les détails, prix, disponibilité, etc.

Ce Galaxy Z Flip, avec son écran de 6,7 pouces, est le deuxième smartphone pliable de Samsung. Le premier a été le Galaxy Fold et il coûte 2 000 euros. Pour le Galaxy Z Flip, les rumeurs font état d’un tarif autour de 1 500 dollars aux États-Unis. Il s’agira d’un modèle haut de gamme avec des performances au rendez-vous.