Netflix et Disney+ peuvent trembler : Salto sera lancé le 3 juin

Salto, le service de streaming de TF1, France Télévisions et M6, a une date de disponibilité : ce sera le 3 juin prochain. C’est Thomas Follin, le directeur général de la plateforme de streaming, qui l’a annoncé dans une interview au Figaro.

Il explique que le 3 juin sera un « lancement test » et que tout le monde pourra utiliser le service à cette date. L’été sera l’occasion de corriger les bugs pour avoir une plateforme améliorée en septembre, période à laquelle TF1, France Télévisions et M6 vont faire beaucoup de publicité pour leur nouveau service de streaming afin d’avertir les Français.

Salto proposera au départ 15 000 heures de programmes, avec pour vocation de monter à 20 000 d’ici la fin de l’année. Séries, films, documentaires, télé-réalité, contenus jeunesse, divertissements, magazines d’information… La plateforme cherche à avoir tout type de contenu et cherche surtout à attirer le public qui aime les programmes français. « Salto sera la plus grande fenêtre d’exposition de la création française audiovisuelle. Elle permettra d’accéder à toute sa richesse et sa diversité », déclare Thomas Follin.

Pour ce qui est du fonctionnement, les utilisateurs de la vidéo de la demande sans publicité et la possibilité d’accéder aux chaînes en linéaire. Le prix des abonnements sera entre 5 et 10 euros, précise le dirigeant de Salto.

Salto a une grosse concurrence

La tâche va être compliquée en tout cas. Salto a un budget de 250 millions d’euros sur trois ans, là où Netflix et les autres dépensent des milliards de dollars par an. De plus, Netflix et les autres sont disponibles partout, dont les box des opérateurs. Ce ne sera pas le cas pour Salto, bien que des discussions aient été entamées avec Orange, SFR et Bouygues Telecom.

« Nous ne sommes pas là pour être le petit acteur du marché. Nous avons vocation à prendre une part significative du marché », indique le dirigeant. « Et il nous semble qu’il reste encore une place énorme à occuper. Même si cela prendra évidemment du temps. Quand j’entends que Salto arrive trop tard, je me demande au contraire si nous n’arrivons pas trop tôt. Les plateformes ont commencé à évangéliser les consommateurs. Et c’est tant mieux. Mais un immense travail de démocratisation des usages reste à faire. La très grande majorité des Français n’est pas sur Netflix. Nous espérons qu’ils viendront sur Salto », ajoute-t-il. Pour rappel, Netflix a récemment dit qu’il comptait 6,7 millions d’abonnés en France.