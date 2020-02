Achats sur Internet : le cap des 100 milliards d’euros a été franchi en France

Les Français achètent de plus en plus sur Internet, à tel point que le cap des 100 milliards d’euros dépensés a été atteint en 2019. Cela représente une hausse de 11% sur un an, comme l’annonce la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad).

« Le total des ventes sur Internet en France s’élève en 2019 à 103,4 milliards d’euros (…) Malgré un fléchissement de la croissance observé au dernier trimestre, la hausse du chiffre d’affaires a atteint 11,6% par rapport à 2018 », explique la fédération du secteur. C’est simple : les ventes de produits et de services sur Internet ont été multipliées par quatre en l’espace de 10 ans.

Au cours des 12 derniers mois, plus de 1,7 milliard de transactions ont été enregistrées par les sites de e-commerce, ce qui correspond à une hausse annuelle de 15,7%. Cette augmentation s’accompagne, comme c’est le cas depuis plusieurs trimestres, d’une baisse du panier moyen, qui passe sous la barre des 60 euros, « ce qui constitue le niveau le plus bas jamais observé » selon la Fevad.

En outre, « les cyberacheteurs sont en pleine transition écologique », souligne le délégué général de la Fevad, Marc Lolivier. Selon un sondage réalisé par Médiamétrie, 53% d’entre eux déclarent prendre en considération l’environnement lors de leurs achats en ligne et 45% d’entre eux ont déjà acheté sur Internet un produit issu de l’économie circulaire.

En outre, plus de la moitié des ventes sur Internet sont réalisées par des sites d’enseignes qui ont des boutiques physiques, comme la Fnac. « En moyenne, un site de e-commerce permet une augmentation de 14% du chiffre d’affaires du magasin pour un marchand qui utilise les deux canaux simultanément », indique une étude de la société Oxatis.

Pour l’année 2020, la Fevad s’attend à un chiffre d’affaires de 115 milliards d’euros et près de 2 milliards de transactions en ligne.