Xiaomi, Huawei, Oppo et Vivo font alliance contre le Google Play Store !

C’est peut-être l’un des plus gros « effets de bord » de l’embargo américain à l’encontre de Huawei : les fabricants chinois Xiaomi, Huawei, Oppo et Vivo auraient signé une alliance afin de mieux lutter contre l’hégémonie du Google Play Store. La Global Developer Service Alliance (GDSA) se présente comme une plateforme de développement devant faciliter le portage des apps sur un nombre varié d’appareils ( et donc de marque Huawei, Xiaomi, Oppo et Vivo). Pas d’App Store standard et unifié donc, mais une solution qui pourrait – à terme – devenir une alternative crédible au Google Play Store. La plateforme GDSA couvrira 9 régions du monde, dont l’Inde, l’Indonésie, la Russie, l’Europe et bien évidemment la Chine.

La manœuvre ne servirait pas seulement de contrepoids aux services Google : les boutiques applicatives rapportent beaucoup d’argent (30% des recettes sont reversées au gestionnaire de la boutique), ce qui permettrait aux fabricants impliqués dans l’alliance de lisser des résultats aujourd’hui très dépendants des seules ventes de smartphones, et ce alors même que le marché du smartphone est déjà arrivé à saturation.