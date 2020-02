L’Arrivée d’un Train en Gare de la Ciotat désormais visible en 4K grâce à l’intelligence artificielle

L’Arrivée d’un train en gare de la Ciotat fait partie du patrimoine cinématographique mondial. Réalisé en 1895 par les Frères Lumière et diffusé en 1896 sur une simple toile tendue au milieu d’une porte, ce film de quelques dizaines de secondes est aussi l’un des tous premiers métrages à exploiter la profondeur de champ dans l’image, une audace pour l’époque, et surtout un moyen efficace de renforcer l’illusion. Cette pièce d’histoire est désormais visible en 4K et 60 fps… grâce au logiciel Gigapixels AI, ce dernier s’appuyant sur un réseau de neurones numériques. Ce logiciel est capable de rajouter des pixels manquants (nécessaires à l’upscale 4K) tout en gardant la cohérence globale de l’image. Le YouTubeur russe Denis Shirayev a passé le film des frères lumières à la moulinette « Gigapixel AI », et le résultat est absolument prodigieux : les reflets sur le train, les détails sur le visage, la netteté des rails, tout concoure à donner l’illusion que le film a été tourné récemment, comme si un voyageur spatio-temporel avait capturé des images d’époque avec une GoPro 4K ! Une autre version de la même vidéo a été colorisée, et c’est encore plus stupéfiant.