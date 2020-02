Samsung Galaxy Buds+ : tous les détails des écouteurs sans fil ont fuité

Samsung va présenter les Galaxy Buds+, de nouveaux écouteurs sans fil, le 11 février prochain aux côtés des Galaxy S20. La fiche technique avec toutes les caractéristiques a fuité aujourd’hui, partagée par Evleaks.

On apprend que les Galaxy Buds+ ont exactement les mêmes dimensions que les Galaxy Buds actuels, mais le poids est différent : 6,3 g contre 5,6 g pour les anciens. L’autonomie sera meilleure pour les Galaxy Buds+ avec 11 heures annoncées, contre 6 heures pour les modèles actuels. En utilisant le boîtier pour effectuer une recharge, il sera possible de tenir 22 heures contre 13 heures aujourd’hui. Sacré gain donc d’une génération à l’autre. Et toujours en rapport avec l’autonomie, 3 minutes de charge suffiront pour tenir une heure en lecture audio.

Le Bluetooth 5 sera toujours présent, mais les Galaxy Buds+ auront la possibilité de se connecter à plusieurs appareils. Par ailleurs, il y aura un woofer et un tweeter, 3 micros, la réduction de bruit, la possibilité de lancer Spotify, une résistance à l’eau IPX2, une application sur iOS en plus d’une application sur Android et quatre coloris disponibles (noir, blanc, bleu et rouge).

Même le prix a fuité. Ce sera un peu plus cher que les Galaxy Buds actuels avec un prix de 149 dollars aux États-Unis. On imagine que le prix européen sera similaire en euros. Il faudra attendre le 11 février pour le savoir… sauf si le prix fuite avant.