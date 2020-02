La PlayStation 5 ne sera peut-être pas dévoilée ce mois-ci (mais la page officielle est ouverte)

A moins d’un an du lancement de la console, personne ne sait encore à quoi ressemblera la PlayStation 5 de Sony, alors même que Microsoft a ouvert les hostilités avec sa Xbox Series X depuis le mois de novembre 2019. Après la com un peu ratée du dernier CES (où Sony s’est contenté de dévoiler le nouveau logo de la console), les analystes se disaient certains que la PS5 serait finalement dévoilée durant le mois de février. Beaucoup rappellent en effet que Sony a bel et bien annoncé la PS4 le 20 février 2013… mais oublient dans la foulée que le design de la console n’a été officiellement dévoilé que le 11 juin 2013, durant l’E3. En sera t-il de même cette année ? Certains signes autorisent à le croire.

Ceci est un concept

Ainsi, Sony vient de lancer aujourd’hui la page officielle de la PS5… tout en douchant l’enthousiasme des fans : « Nous avons commencé à partager certaines des incroyables fonctionnalités que vous pouvez attendre de la PlayStation 5, mais nous ne sommes pas encore prêts à dévoiler complètement la nouvelle génération PlayStation. Inscrivez-vous ci-dessous pour être parmi les premiers à découvrir nos annonces, y compris des news sur la date de sortie de la PS5, son prix et la liste des jeux prévus à son lancement ». Sony n’est pas encore prêt donc, un attentisme qui laisse toute la place à Microsoft et à sa prochaine Xbox. La firme de Redmond a déjà bien profité du jeu de cache-cache de son concurrent et a su faire monter la sauce : design, performances, premiers jeux, on sait déjà beaucoup de choses sur la Xbox Series X… nettement moins sur la PS5