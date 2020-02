Poco X2 : un smartphone avec écran 120 Hz et bloc photo 4 capteurs pour près de 200 euros !

Comme annoncé, le Poco X2 tient la promesse de proposer des caractéristiques de pointe (pas partout) à un tarif VRAIMENT low-cost. L’écran 6,67 pouces affiche un taux de rafraichissement de 120 Hz, et le bloc photo à 4 capteurs dispose d’une optique Sony IMX686 à 64 de megapixels.

La batterie 4500 mAh (+ recharge rapide), le capteur d’empreintes intégré dans le bouton d’activation, ou bien encore la capacité de stockage (jusqu’à 256 Go) ou de RAM (jusqu’à 8 Go) donnent presque l’illusion un instant que l’on a affaire à un flagship très haut de gamme, capable de rivaliser sans rougir avec un iPhone 11 Pro ou un Galaxy Note 10 à une fraction du tarif de ces derniers.

#POCOX2 key specs:

– #120HzDisplay.

– 64MP IMX686 Quad cam.

– 20MP+2MP in-screen front cam.

– SD 730G+LiquidCool Tech.

– 4500mAh battery+27W in box charger.

– Up to 8GB+256GB.

– Starts @ 15,999.

Let’s see if can get 10K RTs. If we do, we give away, not 1 but 2 #POCOX2. #SmoothAF pic.twitter.com/i7k7IknIA5

— POCO India (@IndiaPOCO) February 4, 2020