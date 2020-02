La Samsung Gear S2, sortie il y a 5 ans, reçoit une mise à jour surprise pour la batterie

Samsung s’est soudainement souvenu de la Gear S2. Le constructeur propose une nouvelle mise à jour logicielle pour sa montre connectée sortie en 2015. La dernière mise à jour remontait à… 2017.

Le nouveau firmware est numéroté R730AUCU3CQK1 et comprend deux nouveautés selon le changelog fourni par Samsung : amélioration de l’autonomie et du code ajouté pour renforcer la sécurité de la montre. Selon TizenHelp, cette mise à jour propose également une nouvelle interface déjà présente sur la Galaxy Watch Active 2. Le tout pèse 6,79 Mo seulement et se veut disponible immédiatement.

Si vous avez une Gear S2, prenez le smartphone rattaché à la montre, ouvrez l’application Samsung Gear, rendez-vous dans Paramètres > Info Gear > Mise à jour du software Gear > Mises à jour manuelles, suivez les instructions à l’écran et initiez le téléchargement de la nouvelle mise à jour.

Samsung n’explique pas pourquoi il a soudainement décidé de proposer une nouvelle version logicielle à destination de la Gear S2. C’est en tout cas une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont ce modèle. S’agira-t-il de l’ultime mise à jour ? Seul l’avenir nous le dira.