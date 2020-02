Le maître de l’horreur Stephen King quitte Facebook en pointant du doigt les publicités politiques « mensongères »

Trop, c’est trop. Facebook a sans doute senti le vent tourner en déclarant il y a quelques jours que rien ne serait fait pour lutter contre els fausses informations (fake news) utilisées dans les campagnes politiques. Cette communication anticipée a été le coup de trop pour Stephen King, maître absolu de l’horreur avec ses blockbusters Shinning, Carrie, Cujo, Simetierre ou Ça, qui vient d’annoncer sur Twitter son départ de Facebook. L’écrivain star s’explique : « Je ne suis pas à l’aise avec le flot de fausses informations qui sont permises dans les publicités politiques, et je ne suis pas plus confiant dans ses capacités (de Facebook, Ndlr) à protéger la vie privée des utilisateurs ». Un peu plus tôt au mois de janvier, Mark Hamill – Luke Skywalker s’était lui aussi retiré de la plateforme de réseau social en accusant Mark Zuckerberg de privilégier l’argent sur la vérité.

I’m quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that’s allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users’ privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like.

