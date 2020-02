Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red avait bien songé à une version VR… mais le projet a été abandonné

C’est à la fois une confirmation, et une déception. CD Projekt Red vient de confirmer qu’il avait bien démarré l’adaptation VR du très attendu Cyberpunk 2077, mais que ce projet avait été abandonné faute de perspectives concernant les retours sur investissement (en d’autres termes, la version VR n’aurait pas rapporté assez pour compenser ses coûts de développement). John Mamais, responsable de développement sur le jeu, a confirmé la nouvelle dans les colonnes d’ONMSFT : « Nous avons essayé. Nous pensions à la réalité virtuelle, mais non, nous ne faisons rien avec la VR. Nous avons les kits de développement VR, mais… Certaines choses fonctionneraient en VR, mais je pense que ce n’est pas encore vraiment viable. Vous ne gagnez pas encore beaucoup d’argent avec la VR. C’est très expérimental et beaucoup trop niche pour le moment. J’aimerais bien le faire. J’aime la VR, mais nous ne faisons rien pour l’instant ».

Une image du premier trailer : la VR est « mainstream » dans l’univers de Cyberpunk 2077, mais CD Projekt Red ne fera rien pour qu’il en soit ainsi

Difficile de juger du bien fondé de ces affirmations, mais l’on se dit qu’il est heureux que les studios Valve (Half Life Alyx), Japan Studio (Astrobot), Capcom (Resident Evil VII) ou Insomniac ne se soient pas appuyés sur de tels arguments. Sans gros jeux en effet, il est illusoire d’espérer que le marché VR puisse atteindre sa taille critique. Si l’on souhaite vraiment la « démocratisation » de ce marché (bien au delà de la douzaine de millions d’unités PSVR/PCVR), alors le développement de titres AA voire AAA est nécessaire, sachant que ces « efforts » ressembleront forcément à des paris sur le futur… On rajoutera qu’ il en va de même pour toutes les technologies dépendantes du software. Cyberpunk 2077 sortira sur PS4, Xbox One et PC le 17 septembre 2020.